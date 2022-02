Lyon : du sursis pour la femme qui avait lâché son chien sur une policière à la Guillotière

Nouvelle partie du Monopoly de la Guillotière ce mardi au tribunal judiciaire de Lyon. La femme de 19 ans, interpellée vendredi pour avoir demandé à son malinois de mordre une policière en plein contrôle place Gabriel-Péri, a écopé de 6 mois de prison avec sursis.

Originaire de Grenoble, la prévenue n'était même pas la personne ciblée par le contrôle. Elle s'était invitée dans la conversation et le ton était monté. Selon le Progrès, elle aurait hurlé "Chope-là" à son chien, qui avait mordu la fonctionnaire à la fesse (10 jours d'ITT).

La jeune femme a nié les faits en bloc. Elle devra également verser 800 euros de dommages et intérêts à sa victime. Et n'a plus le droit de détenir un chien ou de paraître sur le territoire lyonnais durant deux ans.

Le malinois, qui n'a que sept mois, échappe à l'euthanasie, il a été confié à une association.