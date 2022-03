Présidentielle : Philippe Poutou en meeting à Villeurbanne ce mardi

Le candidat porte-parole du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) à l’élection présidentielle, Philippe Poutou, sera en visite dans la Métropole de Lyon ce mardi à l’occasion d’un meeting à Villeurbanne.

La réunion débutera à 19h au Centre Culturel et de la Vie Associative, situé au 234 cours Zola.

Le candidat en course pour l’élection présidentielle depuis le mois d’août présentera alors au public son programme de rupture anticapitaliste, avec des mesures tournées vers le pouvoir d’achat ou encore la réduction du temps de travail.

Ancien ouvrier girondin, l’élu municipal de Bordeaux qui se présente pour la 3e fois à la présidentielle n’a par ailleurs reçu qu’un seul parrainage dans l’agglomération, celui de la sénatrice EELV du Rhône, Raymonde Poncet.

Le candidat qui aspire à rejoindre l’Elysée a néanmoins annoncé ce dimanche sur son compte twitter détenir 365 parrainages, avec "plus de 25 par jour en ce moment".

Le chef de file du NPA a reconnu que "cette campagne présidentielle est plus dure que d’habitude". "La loi est faite pour qu’on n’ose pas se présenter… mais nous, on y va pagrce que la présidentielle ça sert à essayer de faire entendre quelque chose. Et pour nous, la politique ce n’est pas une fois tous les cinq ans. On veut rendre lisible un champ social", a récemment insisté Philippe Poutou d’après nos confrères de La Dépêche.

Pour rappel, lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2012 puis celle de 2017, le candidat NPA avait récolté à peine au-dessus de 1% des voix.

La tournée des meetings semble donc commencer dans la Métropole lyonnaise. Le prochain meeting en vue est celui du Jean-Luc Mélenchon, candidat pour le parti La France Insoumise qui aura lieu ce dimanche à la Croix Rousse.