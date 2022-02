La Métropole de Lyon lance un observatoire de la protection de l'enfance

La première séance plénière a été animée ce lundi par Lucie Vacher, vice-présidente de la Métropole déléguée à l'enfance, la famille et la jeunesse.

Cet outil de politique publique, obligatoire pour chaque Département depuis la loi de 2016, s’inscrit notamment au sein de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance dont la mission est "de mieux connaître le champ de l’enfance en danger, pour mieux prévenir et mieux traiter".

L'observatoire métropolitain pour l'enfance "permettra d’améliorer le pilotage de la politique publique métropolitaine de prévention et de protection de l’enfance par l’objectivation et la production de connaissances, par un questionnement des pratiques et une recherche d’innovation afin que la réponse publique s’adapte aux formes nouvelles de mises en danger (ou de risque de mises en danger) des enfants".

Parmi les missions de l'OMPE, on retient le recueil, l’examen et l’analyse des données relatives à l’enfance en danger, le recensement de toute évaluation portant sur le champ de la protection de l’enfance, le suivi de la mise en oeuvre du schéma départemental de la protection de l’enfance ou encore la formulation d’avis et de propositions sur la politique de protection de l’enfance métropolitaine.

"C’est avec fierté que la Métropole de Lyon lance enfin son observatoire métropolitain de la protection de l’enfance, réunissant plusieurs services métropolitains, des acteurs associatifs de la protection de l’enfance, des services de l’État, des acteurs de la justice, de la santé, de l’éducation, de la formation, de la recherche, de l’insertion et des représentants des publics concernés. Cette instance permettra de piloter la politique de prévention et protection de l'enfance, à l’échelle métropolitaine, notamment via l’objectivation et l’analyse de données, au travers de groupes de travail partenariaux, et surtout avec la participation des jeunes et des familles, orientation qui tient particulièrement à coeur à l’exécutif", a réagi Lucie Vacher.