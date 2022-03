Lyon : le Vaporetto de retour ce samedi avec plusieurs nouveautés

Dès ce samedi, la navette fluviale qui relie le quartier de Vaise au centre commercial de Confluence en passant par des arrêts à Bellecour et Saint-Paul va de nouveau pouvoir naviguer sur la Saône.

À l’approche du soleil et après une pause hivernale qui a permis de réaliser l’entretien et les peintures du bateau, la navette est prête à reprendre du service plus tôt que d’habitude.

En effet, la société qui exploite le bateau, Les Yachts de Lyon, lance généralement la saison mi-avril mais à l’annonce du beau temps début mars, le gérant, Christian Desbois a décidé de prendre un peu d’avance.

"On a eu pas mal d'appels au standard et c’est la première fois qu’on ouvre au mois de mars. On va faire que les weekends, sauf si vraiment, il y a beaucoup de monde, on envisagera peut-être les mercredis mais on va déjà voir ce que ça donne ce weekend", nous a confié Christian Desbois.

Rendez-vous donc à Confluence dès ce samedi à 13h30 pour le premier trajet de l’année. Il est toujours possible de boire un thé ou un café à bord et de profiter de la terrasse située à la proue et à l’arrière du bateau. Le temps de trajet est de 35 minutes entre les deux terminus et le prix du ticket est de 5 euros, quel que soit le trajet effectué, pour une capacité de transport de 90 passagers.

Cette année, à l’occasion du dixième anniversaire du petit bateau bleu et blanc, plusieurs nouveautés ont été mise en place.

La possibilité de privatiser le bateau le temps d’une "soirée cocktail" à partir de 19h est désormais possible. Le tarif annoncé est d’une trentaine d’euros par personne, sur une base de 15 personnes.

"On imagine que pour un enterrement de vie de jeunes filles, un anniversaire, pour des entreprises, ou même pour un lancement de produit, que les usagers puissent prendre le bateau pour tous types d’événements", a poursuivi le gérant.

Autre nouveauté cette année : Vaporetto lance une carte d’abonnement à 39 euros par an, permettant d’effectuer un nombre de trajet illimité.

Christian Desbois a également lancé un appel à Bruno Bernard, président de la Métropole pour que celui-ci autorise la circulation de bateaux supplémentaires.

"Sans que cela soit une critique, j’ai voulu sensibiliser Bruno Bernard parce qu’on a transporté plus d’1,5 million de passagers et je me dis qu’aujourd’hui, ils sont en pleine réflexion sur les moyens de transport. Il ne faut pas oublier qu’à Lyon, on a la chance d’être l’une des rares villes en Europe, à avoir un fleuve et une rivière et je pense que les infrastructures sont existantes et qu’il faut bénéficier de ce que la nature nous a donné", a conclu le gérant de l’entreprise Les Yachts de Lyon, qui gère le Vaporetto.

A noter que le service du Vaporetto fonctionne du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h, hors période de vacances scolaires, et tous les jours de la semaine, pendant les vacances.

Le point de vente des billets se fait directement à bord.