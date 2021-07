Lyon : après les crues, le Vaporetto reprend du service ce lundi

Depuis le 14 juillet au soir, le Vaporetto est à quai. Les crues de la Saône ont forcé la navette gérée par société Les Yachts de Lyon de rester à la darse de Confluence.

Le service du vaporetto est momentanément interrompu depuis le 14 juillet 2021 dû à la crue de la Saône — yachtsdelyonvaporetto (@yachtsdelyonva1) July 15, 2021

Mais ce lundi, le Vaporetto va reprendre du service et retourner faire ses trajets entre le 2e arrondissement de Lyon et Vaise. Pour rappel, cette année, les premiers départs de Confluence ont lieu à 13h30 et ceux de Vaise à 14h10.

Le trajet coûte cinq euros pour un adulte.