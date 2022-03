Guillaume et Madeleines, des plaisirs sucrés et salés made in Lyon !

C’est une douceur de notre enfance qui est à l’honneur d’un tout nouveau projet lancé par Guillaume Lepeltier, actuel chef du restaurant "Le Rive Gauche" dans le 6e arrondissement de Lyon.

Ce passionné de cuisine vient de lancer Guillaume et Madeleines, qui, comme son nom l’indique, propose à la vente des madeleines chères à son enfance revisitées avec des goûts originaux.

"Nous proposons comme dans un restaurant une carte de huit saveurs de madeleines sucrées et quatre saveurs salées", explique le chef qui a effectué ses premières livraisons en ce début de semaine. Et certains goûts peuvent surprendre au premier abord : truffe, homard, olives mais aussi de plus traditionnels pistache et amandes, qui sont autant de saveurs à découvrir.

"Le moment s’y prête", confie Guillaume Lepeltier qui se décrit comme "un grand passionné" après avoir effectué une reconversion professionnelle dans la cuisine il y a maintenant dix ans. L’idée de Guillaume et Madeleines ne date pas non plus d’hier et a doucement mûri dans son esprit. "Dans une période anxiogène, et où les gens ont besoin de réconfort, les madeleines c’est quand même un truc réconfortant", sourit le chef lyonnais.

Avec son associée Mam Issabré, Guillaume Lepeltier entend bien aller plus loin dans le concept avec le désir d’ouvrir prochainement une boutique où les gourmands pourront venir directement se faire plaisir.