Près de Lyon : monsieur dealait via Telegram, madame livrait

Sur la base d’un renseignement, les enquêteurs découvraient des publicités Snapchat qui promettaient des transactions de drogue, avec le détail des prix et des produits proposés. Ils remontaient jusqu’à un compte Telegram "La frappe 69.7 Givors", qui vendait via livraisons de la résine de cannabis, de l’herbe de cannabis, cocaïne et ecstasy.

Deux mois de surveillance conduisaient à l’interpellation ce mercredi matin d’un habitant de la cité Yves Farge à Givors. L’individu âgé de 31 ans était récemment sorti de prison. Sa compagne, mère de 5 enfant, était également arrêtée. Elle est soupçonnée de l’avoir aidé en réalisant des livraisons en voiture car il n’avait pas le permis de conduire.

La perquisition du domicile du dealer présumé a mené à la saisie du matériel de conditionnement, ainsi que 109 grammes de résine de cannabis. Des cachets d’ecstasy retrouvés ont été analysés en laboratoire, ce qui a permis aux forces de l’ordre de découvrir que le Givordin arnaquait des clients avec des cachets contenant simplement du lactose…

Au terme de sa garde à vue durant laquelle il reconnaissait les faits, le trentenaire, qui était récemment sorti de prison, devrait être présenté au parquet et jugé en comparution immédiate.