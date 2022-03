Lyon : ivre, il se masturbait dans le tramway

Dans le tramway, un individu âgé de 26 ans avait baissé son pantalon et se masturbait à la vue de tous. En gare de Perrache, une jeune femme lui a réclamé de sortir. Avec l’aide d’un agent TCL, ils arrivaient finalement à mettre en fuite le satyre.

Ce dernier était retrouvé et jugé cette semaine. Au tribunal judiciaire de Lyon ce mardi, l’homme de nationalité érythréenne et faisant l’objet d’une Obligation de quitter le territoire français, a indiqué n’avoir aucun souvenir des faits à cause de l’alcool qu’il avait ingéré.

Un peu perdu, il reconnaissait même face à la juge qu’il préférait se masturber chez lui que dans le tramway.

Il a écopé de 8 mois de prison avec sursis.