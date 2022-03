Le Consul Honoraire de la Fédération de Russie réaffirme son devoir aux ressortissants russes à Lyon

Le Consul Honoraire de la Fédération de Russie à Lyon, François Turcas, adresse dans un courrier “toute sa compassion aux très nombreuses victimes ukrainiennes, notamment les populations civiles.” Il en profite également pour rappeler ses devoirs de consul.

“Il revient au Consul Honoraire que je suis de rester à disposition des ressortissants russes à Lyon, qui sont loin et en dehors de ce conflit pour leur venir en aide dans leurs démarches administratives françaises courantes et russes, comme l’Etat civil, le visa et l’accès aux services publics. C’est le seul sens et raison d’être de mon action et engagement bénévole de terrain, désigné par l’exequatur française,” poursuit-il.

François Turcas souhaite également qu’un “cessez le feu intervienne le plus rapidement possible et qu’une issue diplomatique durable soit trouvée.”