Lexus sublime l'instant avec le nouveau NX, véritable symbole de luxe et de technologie !

Véritable bijou de technologie, ce luxueux SUV vient écrire un tout nouveau chapitre pour le constructeur japonais. À l’occasion de sa sortie, Lexus Lyon – SIVAM by autosphere a fait découvrir le véhicule lors d’un test drive réalisé par Benoît Thuret, directeur de Jazz Radio (97.3FM). C’est lors d’une virée au coeur de Lyon, qu’il livre à LYON MAG ses impressions de conduite.

Une motorisation hybride inédite !

La sortie du nouveau SUV signé Lexus a longuement suscité l’impatience des fans et des curieux.

Un suspens fortement alimenté par le fait qu’il s’agisse du premier véhicule à la fois hybride et rechargeable proposé sur le marché de l’automobile. Équipé de deux motorisations sous le même capot, d’un moteur électrique affichant une autonomie de 60 kilomètres et d’un moteur hybride, le nouveau NX est par définition le véhicule économique et écologique par excellence !

Ses technologies redéfinies permettent une véritable adaptabilité de la conduite qui s’avère être à la fois "souple et tranquille", mais aussi "sportive" comme le souligne Benoît Thuret.

La combinaison des moteurs électriques et hybrides permet au conducteur de bénéficier de plus de 300 chevaux disponibles, une réelle "tentation" pour les amateurs de conduite sportive, comme l’exprime le directeur de Jazz Radio lors du test drive.

Des nouvelles technologies multimédias

À l’heure où le quotidien se veut de plus en plus connecté, Lexus réussit le pari de transformer le nouveau NX en un véritable objet de technologie à part entière.

Avec son habitacle connecté dernier cri, le SUV offre au conducteur la tranquillité d’une prise en main dénuée de stress. Ce véhicule intelligent dispose même de sa propre reconnaissance vocale.

Cet outil a été rendu célèbre par la fonctionnalité "Siri" développée par Apple sur les smartphones. Le constructeur japonais se place au même niveau que le géant de la Silicon Valley en mettant au point son propre système de reconnaissance vocale dédié aux fonctionnalités du véhicule.

Ainsi, en prononçant simplement "Hey Lexus", l’assistant embarqué exécutera la demande formulée par le conducteur ou le passager. Un outil susceptible de séduire petits et grands comme le mentionne Benoît Thuret : "C’est amusant de le faire soi-même ou vous proposez aux enfants, à la famille en montant dans le véhicule".

Une technologie intelligente qui comprend également le contexte et les changements de ton. Par exemple, si vous dites "J’ai faim" l’outil de reconnaissance vocale vous indiquera les restaurants se trouvant à proximité.

Un véritable confort pour le conducteur qui peut véritablement compter sur son véhicule en toutes circonstances.

La connectivité du nouveau NX se traduit aussi par les équipements dont il dispose.

Au programme, commandes tactiles sur le volant, caméra de recul, caméra filmant le dessus du véhicule, rétroviseur qui se transforme en caméra, des dispositifs permettant le renforcement global de la sécurité. Le SUV bénéficie également d’un système son "exceptionnel" comme le décrit le directeur de Jazz Radio. Autre point fort, l’écran tactile du tableau de bord, le plus grand dans sa catégorie, testé et approuvé par Benoît Thuret qui le qualifie d’"aussi grand que celui d’une tablette, d’un ordinateur".

Un design audacieux, luxueux et raffiné !

Le nouveau SUV de Lexus séduit par son design travaillé qui se veut à la fois sportif, tout en restant élégant. L’extérieur renouvelé du NX est annonciateur du nouveau chapitre design écrit par le constructeur japonais.

Le raffinement est présent dans les moindres détails du véhicule. De la qualité des sièges en cuir, à l’éclairage de l’habitacle en passant par le système multimédia flambant neuf, le NX 450h+ est une véritable ode au savoir-faire.

Son espace et son confort permettent à toute la famille de transformer chaque trajet en une véritable expérience de luxe.

Avec la conception de son NX 450h+, Lexus peut se vanter d’avoir donné naissance à un véritable symbole de raffinement et d’innovation technologique.

À la fois esthétique, connecté, économique et performant, il offre au conducteur plaisir et sérénité à chaque prise en main, faisant de chaque trajet un voyage en première classe.