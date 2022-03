Lyon : les nouveaux locaux de l’Ecole de la deuxième chance inaugurés ce mercredi

Les Ecoles de la deuxième chance (E2C), ont été initiées en 1995 par Edith Cresson. Elles visent à accompagner des jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi ni qualification, vers l’accès à une formation qualifiante ou à intégrer le marché du travail. Chaque année, plus de 15 000 stagiaires rejoignent ces institutions. Ils sont accompagnés individuellement par un formateur référent.

D’abord installée à Vaulx-en-Velin en 2010 puis dans le 9ème arrondissement à partir de 2016, l’E2C lyonnaise regroupe désormais l’ensemble de ses activités dans une nouvelle enceinte de 1400m2, située aux ateliers du Faubourg. L’école est équipée de laboratoire de cuisine, équipements informatiques, atelier de réparation de vélo, salle d’activités physiques, ou encore d’espaces partagés.

Ce déménagement a été financé par plusieurs collectivités, comme l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole et la Ville de Lyon. Cette dernière a par ailleurs investi près d’un million d’euros. L’Etat subventionne annuellement cette école de 430 000 euros. “Agir pour l’emploi et l’insertion, c’est agir pour la cohésion sociale de nos territoires, explique Camille Augey, adjointe au Maire de Lyon. C’est aussi s’inscrire dans un projet de ville plus inclusive, qui fait place à toutes et tous”. La Région a participé à la hauteur de 400 000 euros, et la Métropole de Lyon à 200 000 euros. Un engagement local et national fort, comme le précise Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon : “Au même titre que des dispositifs portés par la Métropole de Lyon, comme le Revenu de Solidarité Jeunes ou le Fonds d’Aide aux Jeunes, la Métropole a souhaité renforcer son soutien à l’E2C pour lui permettre d’accueillir et accompagner davantage de jeunes : sans qualification, sans emploi, sans autre critère que leur motivation.”