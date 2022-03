Accueil des Ukrainiens : plus de 400 autorisations de séjour déjà accordées dans le Rhône

A ce titre, plus de 400 autorisations de séjour ont été délivrées par la préfecture du Rhône, apprend-on ce vendredi.

Pascal Mailhos, le préfet, a ainsi décidé de renforcer le dispositif pour proposer, en un lieu unique et accessible sans rendez-vous, l’accès aux démarches administratives des demandeurs de la protection temporaire installés dans le département, tout en renforçant les capacités de traitement des dossiers par les différents partenaires.

Dès lundi, le Centre d’accueil pour la protection temporaire ouvrira ses portes à Villeurbanne et permettra progressivement aux déplacés ukrainiens éligibles d’avoir accès, en une fois, à l’ensemble des démarches administratives, que ce soit les montages des dossiers avec Forum-Réfugiés-Cosi, les demandes de l’Autorisation provisoire de séjour (APS) avec la préfecture du Rhône, la délivrance de l’Allocation pour demandeurs d’asile (ADA) par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l'accès à un dispositif de soins et de vaccination Covid géré par l’ARS, l'appui à la recherche d’emploi par Pôle Emploi, la demande d’hébergement/logement avec les services de la préfecture du Rhône, l'appui à la scolarisation des enfants avec l’Inspection académique du Rhône ou la demande de prestations sociales avec la CPAM et la CAF.

Des traducteurs seront également mobilisés. Ce Centre d’accueil pour la protection temporaire dans le Rhône sera situé au 22 rue Decomberousse à Villeurbanne. Il est accessible sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (dernier accès à 15h30).