Prix des carburants en France : Lyon pas si mal lotie

C'est ce qui ressort d'une étude de l'agence spécialisée Flashs et du mandataire automobile Caroom.fr publiée ce mercredi. Cette étude dresse un état des lieux du prix des carburants pour les 50 plus grandes villes françaises et dans l'ensemble des départements et régions.

Depuis le 3 janvier, le prix du gazole a donc progressé de 33% à Lyon et de 22% depuis le 21 février. Au 1e avril, en tenant compte de la ristourne de 18 centimes mise en place par l'Etat, cette hausse sera contenue à 11%, soit 24,4 centimes par litre.

Ces données font de Lyon la 32e ville la plus chère des 50 plus grandes communes françaises.

"A Lyon, le prix moyen du litre de gazole relevé sur 26 points de vente est passé cette année de 1,62 euro le litre le 3 janvier à 1,77 euro le 21 février et à 2,15 euros le 27 mars", précise le document. Pour un plein de 40 litres de gazole, cette hausse représente 21,43 euros.

Dans le département du Rhône, "la hausse moyenne est de 33% depuis janvier et 22% depuis le début du conflit ukrainien", détaille l'enquête. "Dans la Région, Auvergne-Rhône-Alpes, la hausse moyenne est de 34% depuis janvier et de 23% depuis le début du conflit. Avec un prix moyen du litre de gazole affiché à 2,16 euros au 27 mars", est-il aussi indiqué.