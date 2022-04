OL : ambiance glaciale pour la réception d'Angers

Et seule une victoire lors de cette 30e journée de championnat pourrait réchauffer l'atmosphère. "Nous pouvons comprendre les supporters car nous sommes les premiers déçus de la situation sportive de notre équipe. Mais nous aurons besoin de tout le monde au club pour pouvoir réaliser une fin de saison à la hauteur de nos attentes", a confié Tanguy NDombele en conférence de presse d'avant-match.

Le milieu de terrain de l'OL veut encore croire à une remontée au classement : "Tout reste possible, il reste neuf matchs de championnat. Nous avons les capacités de bien finir car on a les qualités pour le faire et surtout la motivation".

Privés de Maxence Caqueret, les Lyonnais, qui n'ont plus gagner en championnat depuis un mois, devront oublier la claque reçue à Angers (3-0) lors de la première journée de Ligue 1. Mais Peter Bosz l'assure, "ce match est loin derrière" : "Ce jour-là, nous avions été si mauvais. Nous n'avons pas besoin d'en reparlé car l'équipe n'est plus du tout la même".

Si de l'eau a effectivement coulé sous les ponts, les Gones ont la fâcheuse tendance à régulièrement retomber dans leur travers. Malgré une belle victoire à Lorient, le mois de mars a été entaché d'une large défaite face à Rennes et d'un piètre match nul à Reims.

Embourbés à la dixième place, les Gones ne pourront compter que sur eux-mêmes pour lancer le mois d'avril de la meilleure des manières. Les Bad Gones et Lyon 1950 ayant annoncé une grève des encouragements lors de la première mi-temps.

A noter la présence dans le groupe de la recrue Tetê, et l'absence de Karl Toko-Ekambi, malade.

F.L.