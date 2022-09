Invincibilité et clean-sheet, les deux objectifs de l'OL face à Angers

Après un match indigeste à Reims et une meilleure copie rendue face à Auxerre, les Lyonnais espèrent encore gagner en constance : "Contre Auxerre, on a mis plus de mobilité dans les déplacements, on se trouvait mieux. Il y avait plus de courses, plus de cohésion dans les mouvements de chacun. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille car c'est comme ça qu'on se crée des occasions, en jouant plus simple", a analysé Maxence Caqueret en conférence de presse d'avant-match.

Surtout, l'objectif est de rester invaincu au Groupama Stadium, après un "très bon début de saison à domicile", comme le souligne le milieu de terrain : "On n'a pas su le faire la saison dernière et là, on a neuf points sur neuf possibles. On travaille tous les jours pour rester invaincus à domicile et pour gagner tous nos matchs d'ailleurs, avec l'objectif de faire peur aux équipes quand elles viennent".

Et il faudra aussi tenter de ne pas encaisser de buts, "même si les occasions contre nous sont peu nombreuses", rappelle Peter Bosz, "agacé d'avoir pris des buts évitables sur ces premiers matchs". "Faire un clean-sheet est un objectif", a ainsi précisé Maxence Caqueret, estimant que ce serait "bon pour la confiance". D'autant que l'adversaire du soir, avant-dernier de Ligue 1, n'a encore engrangé aucun succès.

La réception d'Angers marquera aussi le retour à Lyon de Gérald Baticle, l'ancien entraineur-adjoint de l'OL. Mais pas d'états d'âme pour Maxence Caqueret : "Même si on a toujours de bonnes relations, on est là pour gagner les matchs, pour aller plus haut. Donc on va tout faire pour gagner contre Angers".

L'occasion aussi peut-être pour le jeune international d'inscrire son premier but en Ligue 1 ? "J'y pense, bien sûr, car ça me tient à cœur. Mais ce n'est pas une pression supplémentaire. Et si ça arrive ce samedi, je serais le plus heureux".

En tout cas, si constance rime avec confiance, il serait judicieux pour l'OL d'enchainer avec une nouvelle victoire. Car les Gones enchaineront ensuite avec des rencontres face à des équipes de haut de tableau, à Lorient mercredi puis à Monaco dimanche prochain. Avant de recevoir le PSG dans quinze jours.

F.L.