Près de Lyon : trahi par son complice qui s’esclaffe en l’écoutant mentir aux juges

Ils étaient soupçonnés d’avoir, en février 2015, volé les cartes bancaires de plusieurs clients âgés du Grand Frais caladois. Selon le Progrès, ils crevaient ensuite les pneus des véhicules de leurs victimes.

Le duo âgé de 29 et 41 ans a nié les faits durant l’audience. Pourtant, ils ont toutes les preuves contre eux : les couteaux ayant servi à crever les pneus se trouvaient dans leurs poches, on les voit sur les images de vidéosurveillance du magasin, ils avaient des déguisements dans leur voiture, des victimes les ont identifiés…

Le plus âgé ayant réponse à tout, il tenta de faire croire aux juges que chaque preuve retenue contre eux avait une explication logique. Les couteaux ? Il était boucher à l’époque. Les déguisements ? Pour s’amuser entre amis. Leur présence sur le parking de Grand Frais ? Ils faisaient une halte avant de se rendre dans une boîte de nuit de Dijon.

Le quadragénaire racontait clairement n’importe quoi. A tel point que son jeune complice, à ses côtés dans le box, craqua nerveusement et éclata de rire.

De quoi sceller leur sort.

La procureure réclamait 2 ans de prison ferme contre le plus âgé, déjà bien connu de la justice avec 30 mentions à son casier. Et un an dont 6 mois avec sursis pour le second.

Des peines largement revues à la baisse par le tribunal : 8 mois ferme et 6 mois ferme à faire sous bracelet électronique.