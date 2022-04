Lyon : Le Groupama Stadium accueillera la 2e édition du match des héros

Le coup d’envoi de la 2e édition du match des héros est donné. La team OL sera composée des joueurs qui ont marqué l’histoire du club il y a 20 ans. Le retour de l’équipe qui a remporté le 1er championnat de France de l’OL le 4 mai 2002 et qui a fait rêver une génération entière. Les fonds récoltés grâce à la vente des billets et aux dons, contribueront à financer des programmes de l’UNICEF France destinés aux enfants d’Ukraine et les actions menées par OL Fondation.

"Tout le monde a directement répondu présent" confie enthousiaste Sonny Anderson, ancien capitaine de l’OL. Il poursuit avec nostalgie : "C’est l’occasion de pouvoir rejouer ensemble. Cette sensation d’être de nouveau dans les vestiaires avec les copains avant un match important, c’est des choses qui nous manquent et qu’on veut retrouver". L’opportunité pour ces joueurs de fouler la pelouse d’un stade lyonnais dans lequel ils n’ont jamais joué.

La présence de Juninho n’est pas écartée selon Sonny Anderson qui affirme que la vedette lyonnaise doit confirmer sa participation selon son planning.

La team sera renforcée par des joueuses lyonnaises emblématiques telles que Camille Abily et Sonia Bompastor, ou encore des célébrités comme Tony Parker et Jo-Wilfried Tsonga. "Je suis maman et tous ces sujets me touchent énormément" explique Camille Abily, entraineuse adjointe des fenottes et co-présidente d’OL Fondation. Elle précise avec émotion : "Pouvoir aider les enfants qui en ont besoin en étant présente sur ce match c’est un grand plaisir."

Face à eux, une team Unicef composée de célébrités et d’anciennes gloires du football. Laure Boulleau, Samir Nasri, Daniel Van Buyten mais aussi les rappeurs Roméo Elvis, Alonzo, Jok’air, Naps, ou encore les youtubeurs Michou et Inoxtag.

Deux équipes qui se réunissent avec un but commun : récolter des fonds pour les enfants d’Ukraine et mettre en lumière les actions de l’UNICEF et OL Fondation. "Chaque seconde, un enfant ukrainien passe la frontière. Tous les fonds collectés serviront à soutenir nos programmes en faveur de ces enfants" déclare Ann Avril, Directrice Générale de l’UNICEF France.

Avec des billets à partir de 10 euros, les joueurs comptent sur la présence et la générosité des Lyonnais.