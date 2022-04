Près de Lyon : il abusait de sa petite-fille handicapée "par charité chrétienne"

Le Progrès rapporte qu'un homme de 86 ans était jugé pour des faits d'agressions sexuelles perpétrées entre 2017 et 2018 sur sa petite-fille. Cette dernière, âgée d'une trentaine d'années et déficiente mentale, avait révélé les faits à sa thérapeute. Les agressions pouvaient se dérouler chaque semaine ou presque, puisqu'elle passait ses jeudis et vendredis chez son grand-père.

L'octogénaire avait partiellement reconnu les faits lors de sa garde à vue, expliquant avoir agi avec le consentement de sa victime et par "charité chrétienne".

Absent à l'audience car désormais atteint de la maladie d'Alzheimer et placé en Ehpad, le prévenu a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Il devra également indemniser sa petite-fille handicapée à hauteur de 6000 euros.