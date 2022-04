Décès du résistant lyonnais Jean Isaac-Tresca à l’âge de 104 ans

Jean-Isaac Tresca est décédé dimanche dernier à l’âge de 104 ans. Né à Lyon en 1918, le résistant avait combattu dans le maquis des Glières, plateau situé à 1450 mètres d’altitude dans le massif des Bornes dans les Alpes et considéré comme haut lieu symbolique de la résistance.

L’Elysée a tenu à rappeler le parcours de Jean-Isaac Tresca ayant fait partie "des 460 militaires du 27e bataillon de chasseurs alpins d’Annecy, hommes de l’Armée secrète, réfractaires du STO, communistes, francs-tireurs et partisans ou républicains espagnols, à s'y installer à l’hiver 1944".

"Sous le pseudonyme de Pasquier, Jean Isaac-Tresca agit non plus comme une ombre, dans l’anonymat des sabotages nocturnes et de la guérilla, mais à visage découvert, dans la frontalité des combats", précise l’Elysée.

Emmanuel Macron a également personnellement réagi à cette disparition. "Vivre libre ou mourir, telle était la devise des résistants du maquis des Glières. Jean Isaac-Tresca était le dernier d'entre eux. Il a dit non à l'occupant, oui à l'honneur de la France. Son legs vivra. Toujours, nous raviverons la flamme de la résistance", a tweeté le président.

Jean Isaac-Tresca était devenu ingénieur après la guerre et avait longtemps vécu au Japon.