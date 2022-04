Ligue Europa : la venue des supporters de West Ham encadrée à Lyon pour éviter les débordements

Cet arrêté interdit la circulation des supporters de West Ham qui ne seront pas munis d'un billet acheté auprès de leur club, afin d'éviter tout risque de débordement.

Selon la Préfecture du Rhône, entre 1 000 et 3 000 supporters anglais pourraient faire le déplacement à Lyon pour soutenir leur équipe et assister au match "démunis de billet ou en possession de billets autres que ceux vendus par leur club".

"Seules les 2 800 personnes en possession d'un billet dans le secteur visiteur acheté auprès du club de West Ham seront autorisées à accéder aux abords du Groupama Stadium", est-il précisé.

Cet arrêté sera effectif le jeudi 14 avril de 8h à minuit, dans un périmètre délimité autour du stade à Décines et Meyzieu.

La possession et l'utilisation de pétards, engins pyrotechniques et tout objet pouvant être utilisé comme projectile seront également interdites dans l'enceinte et aux abords du Groupama Stadium, tout comme la possession et la consommation d'alcool.