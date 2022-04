Alessandra Sublet met fin à sa carrière d’animatrice télé !

"Cette fois, c’est définitif. […] Je quitte mon costume d’animatrice télé". Alessandra Sublet crée la surprise en cette fin de semaine dans les colonnes du Parisien. La Lyonnaise de 45 ans annonce mettre un terme à sa carrière d’animatrice télé à la fin de la saison.

"Quand je fais un choix, c’est qu’il est mûrement réfléchi. Aucun argument ne pouvait me faire changer d’avis", affirme celle que les téléspectateurs peuvent voir depuis plusieurs semaines dans la saison 2 de "Mask Singer" sur TF1.

La présentatrice est notamment passée par M6 où elle a animé Incroyable Talent et L’Amour est dans le Pré mais aussi par France 5 avec son émission C à Vous. Alessandra Sublet officiait sur TF1 depuis 2015 notamment dans C Canteloup.

"J'ai réalisé tous mes rêves d'animatrice. On me verra beaucoup moins, mais ce n'est pas le plus important. Jamais la notoriété n'a été un moteur pour moi. Ni l'argent, d'ailleurs. Je fonctionne à l'envie. Je souhaite me consacrer à d'autres projets, tenter de nouvelles aventures. Et ça, à 100 %. Je suis quelqu'un d'entier", précise-t-elle.

Ce sont des projets de comédienne qui attendent désormais Alessandra Sublet que le public pourra prochainement retrouver sur TF1 dans le téléfilm Handi Gang où elle incarne la mère d’un sportif handicapé interprété par Théo Curin.

"Sur le tournage cet été, j’ai ressenti beaucoup de choses. Ce nouveau défi m’a fait vibrer. Ensuite, je me suis demandé si j’éprouvais encore autant de plaisir sur un plateau télé. À 45 ans, je ne peux pas continuer l’animation si mon cœur bat moins fort. Je préfère prendre un vrai risque pour tenter des projets différents", confie-t-elle au journal.

Alessandra Sublet prépare également l’adaptation de son premier livre intitulé T’as le blues, baby ? où elle devrait aussi jouer.