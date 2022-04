"Découvrez, pagayez, partagez ", le festival nautique Dragon Boat arrive à Lyon en juin

Après Divonne-les-Bains et Sévrier, le Dragon Boat Festival va investir les eaux de la Saône à Confluence les 3, 4 et 5 juin prochain. Plus précisément, l’évènement nautique aura lieu au niveau de la Darse.

Réservé le premier jour aux universités, aux structures scolaires et aux entreprises, le grand public pourra tester ce sport à partir du deuxième jour pour une course de 200 mètres. Peu importe le niveau, tout le monde peut y participer, il faut simplement inscrire son équipe sur le site Internet du festival. Une soirée festive le 4 juin au soir et un village associatif seront également mis en place.



Pratiqué dans plus de 60 pays, ce sport s’effectue sur une embarcation folklorique décorée d’une tête et d’une queue de dragon, respectivement, sur sa proue et sa poupe. A son bord : deux rangées de dix pagayeurs, un barreur et un dromeur. A noter que ce dernier, assis au niveau de la proue du bateau, va "mettre tous les pagayeurs ensemble, faire des relances [et les] motiver", selon Agnès, dromeuse depuis une dizaine d’années.



Mise en avant de valeurs sportives et solidaires



Le Dragon Boat Festival s’organise autour de trois grands thèmes : le sport en se dépassant et en restant unis, l’environnement en mettant en avant les actions de protection environnementale de Lyon et la cohésion sociale en faisant découvrir des associations lyonnaises. Cet évènement se veut fédérateur autour de son slogan "découvrez, pagayez, partagez."

L’autre objectif ? "Sensibiliser à la dépollution, depuis plus de dix ans, du fleuve de M’Bao au Sénégal avec la replantation d’arbres et avec des cultures maraichères faites par les femmes" explique Sylvain, un organisateur du festival. Des Sénégalais seront, d’ailleurs, présents lors de cette édition lyonnaise du festival avant celle qui aura lieu au Sénégal en mars 2023.

M.N.