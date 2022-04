Lost Seas, un "jeu tactique et familial" créé par deux Lyonnais

"On espère que ça va continuer. On voit qu'il y a un bon début, mais il y a aussi beaucoup de jeux qui sortent", tempère Alexandre Droit.

Avec Johan Benvenuto, il est à l'origine de ce petit jeu de société "tactique et familial". "Ça se joue de deux à quatre joueurs à partir de sept ans. Il faut construire devant soi une sorte de petit casse-tête tout en empêchant ses adversaires de construire le leur", nous explique cet ancien infographiste, qui s'est reconverti en 2013. Et de continuer, malicieusement : "Il peut être très, très méchant à deux, très méchant à trois et un peu moins à 4. Moins on est nombreux, plus on enlève les tuiles qui peuvent intéresser les autres. C'est un casse-tête tactique et méchant".

Une partie se joue en 16 tours. Chaque joueur doit construire une grille correspondant au plan établi par quatre cartes disposées en colonnes et quatre autres cartes disposées en ligne. Chacune de ces cartes "objectif" sont recto-verso, avec un côté plus complexe que l'autre, ce qui permet de choisir son niveau de difficulté.

"J'aime quand les jeux sont intergénérationnels et qu'ils peuvent plaire aux enfants aux parents et aux grands parents. Donc j'essaie toujours d'avoir des règles simples. Mais simple ne veut pas dire simpliste. Il y a quand même de la profondeur", insiste le créateur de Lost Seas.

C'est le thème de la mer qui est exploré par les créateurs, avec des illustrations basées sur des bateaux, des krakens, des serpents de mer et des îles désertes et réalisées par Marine Joumard.

L'aventure a commencé il y a trois ans, mais la sortie du jeu a été décalée en raison du Covid. "Mais d'une manière générale, il faut un an et demi entre le moment où on trouve l'éditeur et le moment de l'édition. Pour les plus gros jeux, il faut compter parfois jusqu'à quatre ans".

Lost Seas sera le 17e jeu édité, signé par Alexandre Droit, à l'origine également de Secret Identity, Dream On ou encore Aquatika. "J'en ai 7 ou 8 qui arrivent entre juin prochain et début 2024", précise le créateur lyonnais, alors que 2000 sorties sont annoncées cette année.

Un marché du jeu encombré donc, mais "un éditeur m'a dit un jour qu'il y avait toujours de la place pour un bon jeu", conclut Alexandre Droit.

F.L.