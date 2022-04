Près de Lyon : ils louaient un appartement sur internet pour leur trafic de drogue

Deux suspects, âge de 18 et de 21 ans, ont été interpellés en possession de 1,120 kg d’herbe, 640 g de résine et 320 euros en plus d’un pistolet-mitrailleur et de munitions. Cette surveillance a permis aux policiers de matérialiser le trafic et ainsi procéder à l’interpellation d’un troisième homme. Il était porteur de 165 g de résine et de 200 g d’herbe de cannabis.

Les suspects, originaires de Lyon, auraient loué un appartement pour un mois via une plateforme de location pour court séjour. La propriétaire déposait plainte par ailleurs pour des dégradations faites dans son logement.

L’un des suspects a reconnu s’être adonné à la vente de stupéfiants depuis environ deux mois et avoir écoulé près de 15 kg de drogue. De plus, il déclarait avoir été approvisionné par le suspect âge de 21 ans. Le troisième individu a lui nié toute implication dans ce trafic et a été libéré par la suite.

Les deux autres hommes ont été présentés au Parquet jeudi. Ils ont été écroués avec un renvoi au 18 mai prochain.