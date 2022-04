A Strasbourg, l'OL va devoir éviter le coup de mou post européen

Les Lyonnais, qui ont toujours du mal lors des matchs suivant leurs rencontres européennes, n'ont pas le droit à l'erreur face à un concurrent direct. "Nous sommes restés à Londres pour y passer la nuit après le match pour bien récupérer et préparer au mieux le match de Strasbourg", a expliqué Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match.

Neuvièmes depuis leur victoire face à Angers, les Gones doivent viser la victoire face à des Strasbourgeois actuellement quatrièmes du classement. "Si on gagne dimanche, on sera à trois points d'une équipe qui a fait une super saison. Donc on va là-bas pour gagner, comme toujours", a affirmé l'entraineur lyonnais.

Mais les Lyonnais s'attendent à "un déplacement très difficile", selon Castello Lukeba. "On a l'objectif de gagner pour espérer faire une série. Il faudra aborder le match avec beaucoup de sérieux", a analysé le jeune défenseur, qui risque d'avoir beaucoup de travail dimanche soir. "Ils ont de bons éléments devant. C'est l'une des meilleures attaques de Ligue 1", a rappelé Lukeba.

Peter Bosz pourra en tout cas compter sur la recrue Tetê, qui a été décisif à chaque entrée en jeu, contre Angers et West Ham : "Il va être de plus en plus en forme et va connaitre de mieux en mieux ses coéquipiers. On va essayer de lui donner de plus en plus de temps de jeu pour qu’il s’adapte", a assuré le technicien néerlandais, confiant en la capacité de son équipe "à marquer des buts, même contre des équipes qui ont eu beaucoup de clean-sheets".

Reste à savoir si cet apport dans l'effectif sera suffisant pour aider les Lyonnais, privés de Thiago Mendes ce dimanche, à sortir de leur travers. Car à huit journées de la fin du championnat, la marge d'erreur des hommes de Peter Bosz est quasi nulle s'ils veulent pouvoir encore prétendre à une place européenne.