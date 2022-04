Une station Vélov' éphémère au Groupama Stadium les jours de match

Une station Vélo’v éphémère alimentée à l’énergie solaire va voir le jour lors des trois prochains matchs de l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Cette expérimentation permettra aux supporters de se rendre stade décinois en Vélo’v depuis n’importe quelle station, notamment depuis La Soie, en ayant la garantie de trouver une place de stationnement sécurisée pour restituer leur Vélo’v à l’arrivée au stade.

Cette expérimentation se déroulera lors des trois prochaines rencontres du club lyonnais : le dimanche 17 avril à 17h05 à l’occasion du match OL-Bordeaux, le samedi 23 avril à 17h00 à l’occasion du match OL-Montpellier et le samedi 14 mai pour la rencontre Lyon-Nantes.

Selon la Métropole, il faut compter 10 minutes pour rejoindre le Groupama Stadium depuis la station Vélov' Décines-Centre, 20 minutes depuis Vaulx-en-Velin la Soie et 40 minutes depuis la Part-Dieu.

Cette station Vélo’v éphémère installée devant l’entrée du parking vélo situé au niveau de la rampe nord-ouest du stade et à proximité du tramway T7 Décines-OL Vallée. Elle sera accessible trois heures avant le coup d’envoi et jusqu’à deux heures après la fin des matchs. "Ce dispositif constitue une véritable innovation et fonctionne avec un mât solaire, en supercapacité, nul besoin de bornettes, les Vélo’v peuvent être déposés sur l’emplacement prévu sans accroche, permettant une capacité d’accueil très large", expliquent les services de la Métropole de Lyon.

Des Vélo’v additionnels seront également à disposition à la fin du match pour permettre à un grand nombre de spectateurs de quitter le stade à Vélo’v.