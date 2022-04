Supporters interpellés, Aulas prêt à en découdre en tribunes : l'OL va mal

Ce jeudi soir, la correction infligée par West Ham et l'élimination en Ligue Europa est restée en travers de la gorge des supporters lyonnais. Au coup de sifflet final, une tentative d'envahissement de la pelouse a été avortée. Des affrontements entre fans de l'OL ont eu lieu dans les travées du Groupama Stadium.

Une vidéo montrant Jean-Michel Aulas retenu par ses collaborateurs alors qu'il cherche à rejoindre un supporter véhément fait le tour des réseaux sociaux.

Avant le coup d'envoi du quart de finale retour de Ligue Europa, l'arrivée d'un tramway rempli d'Anglais a occasionné une pluie de bouteilles en verre. Selon nos informations, quelques interpellations ont pu être menées par les forces de l'ordre.

Bref, l'OL va mal. Il allait déjà mal après l'arrêt de la rencontre face à Marseille puis celle du Paris FC. Il allait mal avec le départ de Juninho et les résultats peu reluisants.

La cassure entre le public du Groupama Stadium et l'institution, les joueurs et les dirigeants est totale.

Il reste sept rencontres de championnat à remporter pour espérer décrocher l'Europe la saison prochaine.

Mais il ne faudra pas en rester là. Si l'on en croit certains, un grand ménage estival devra être mené. Tout devra disparaître, ou presque, pour repartir sur des bases saines. Y compris en tribunes ?