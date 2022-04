ASVEL-Paris Basket : une large victoire et un bel hommage à Amara Sy

Sur le parquet, les hommes de TJ Parker ont facilement battu le Paris Basket (107-82). Les marqueurs de la soirée s’appellent Chris Jones (19 points) et Kóstas Antetokoúnmpo (18 points).

Avec ce large succès applaudi par l’Astroballe, le cinquième consécutif mais seulement le premier de la saison avec la barre des 100 points dépassée, Villeurbanne consolide sa 2e place au classement de Betclic Elite. Avec une rencontre jouée en moins que le leader Boulogne-Levallois, la fin de saison sera rythmée pour finir en tête avant les play-offs.

Outre la rencontre survolée par l’ASVEL, le club avait décidé de rendre hommage à Amara Sy. A 40 ans, le joueur du Paris Basketball arrive en fin de carrière. Et la légende du sport en France a connu ses plus belles années du côté de Villeurbanne (neuf saisons réparties entre 1999 et 2015) avec deux titres de champion de France et une Coupe de France.

Amara Sy a donc été mis à l’honneur avant la rencontre, le président délégué Gaëtan Muller annonçait au public que son maillot, le numéro 5, serait retiré à l’issue de la saison.

Mardi, l'ASVEL se déplacera sur le parquet de Châlons-Reims.