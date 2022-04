La CGT dépose "une alerte pour dangers graves et imminents" à l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche

Le syndicat a déposé ce jeudi "une alerte pour dangers graves et imminents" concernant le service de soins et de réadaptation gériatrique.

Selon la CGT, le manque de personnel entraine une mauvaise prise en charge des patients, avec des toilettes tardives, des repas servis froids ou encore des problèmes d'hygiène dans les chambres.

Les conditions de travail seraient également dégradées : "les temps de pause réglementaires ne sont pas respectés" et "le temps relève de 15 minutes est insuffisant au vu des 35 patients et entraine des heures supplémentaires quotidiennes", dénonce le syndicat.

"Nous exigeons un poste ASD et un poste IDE en plus en journée ainsi qu'un poste IDE en plus pour la nuit", explique la CGT qui demande également le recrutement d'une ASH et la présence d'au moins deux brancardiers.