Fuite de gaz à Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Dans les alentours de 11h, le CODIS a informé la gendarmerie d’une fuite de gaz causée par l’arrachement d’une conduite de gaz consécutive à des travaux de terrassement. Un dispositif a été immédiatement mis en place par les pompiers, GRDF et la gendarmerie. 200 abonnés au gaz ont été privés de consommation le temps de la remise en état.

La brigade de Limonest, de Neuville et la police municipale de Saint Didier ont déployé une dizaine de professionnels afin de sécuriser un périmètre de 300 mètres. Ils ont procédé à l’évacuation d’une cinquantaine de riverains.

Après une heure et demie de travaux et la fuite sécurisée, les riverains ont pu rejoindre leur domicile.