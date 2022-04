Près de Lyon : le site RTE de la Boisse bloqué depuis trois semaines par les grévistes

Cela fait trois semaines que le site basé à la Boisse, dans l'Ain, est bloqué par les agents du groupe Maintenance Réseaux Lyonnais. "Les chantiers sont annulés", assure la CGT.

"Les bas salaires de l’entreprise, embauchés à peine au-dessus du SMIC, revendiquent le maintien de leur pouvoir d’achat et la reconnaissance de leur niveau de technicité", explique le syndicat dans un communiqué.



"La direction sait mettre en avant dans ses communications les lignards qui travaillent sous tension à 400.000 Volts en haut des pylônes mais en interne c’est autre chose. Le gel depuis 10 ans du Salaire National de Base des Industries Electriques et Gazières a dévalorisé ces métiers hautement qualifiés qui assurent la fiabilité du réseau électrique français. L’augmentation de 0,3% octroyée en 2022 est vécue comme une insulte quand l’inflation atteint 4,5% sur 1 an en mars", détaille la CGT, mettant en avant les résultats financiers "excellents" de RTE.



Le syndicat exige désormais l’ouverture de négociations sur les salaires et la reconnaissance des qualifications.