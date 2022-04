Des Alpine capables de rouler à plus de 250 km/h pour les gendarmes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Ce mercredi matin, la gendarmerie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé les nouveaux véhicules puissants de ses escadrons de sécurité routière. Ces derniers ne rouleront plus avec des Renault Megane RS, jugées vieillissante et aux kilométrages très élevés, mais avec de superbes Alpines A110, toujours produites par la marque au losange. Au total, 26 véhicules ont été commandés par l’institution à la suite d'une mise en concurrence de constructeurs.

Quatre voitures seront déployées jour et nuit dans le territoire de la région, y compris sur des axes situés à la limite entre la Loire et le Rhône, ou l'Ain et le Rhône.

Du Berlingo à la voiture de course

Dans la place d’armes de la caserne de Sathonay-Camp, une gendarmerie géante où travaillent et vivent 700 militaires et leurs familles, les voitures avaient été fièrement installées dans la cour d'honneur. C'est sous le soleil que les gendarmes finissaient d'astiquer les carénages des bolides aux performances folles.

Avec 252 chevaux pour une vitesse maximale de plus de 250km/h, et un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, les gendarmes "sont capables de rattraper de puissantes berlines, notamment allemandes, puisque ces dernières sont bridées à 250 km/h maximum" d'après un pilote qui découvrait son nouveau mode de locomotion ce mercredi. Nous sommes loin du Berlingo Citroën que les habitants du Rhône ont plus l’habitude de croiser sur les routes du département.

Derrière son allure sportive, et la couleur bleu abysse, l'intérieur a presque tout d'une voiture de course. Conducteur et passager sont installés dans des sièges baquet, des palettes au volant lui permettent de changer les vitesses. Une formation est obligatoire pour partir aux trousses des voyous de la route, ainsi qu'une réévaluation tous les 6 ans.

Dans l'habitacle et le coffre, on retrouve aussi le kit pour stopper des fuyards : herse "stop stick", radio, extincteur à portée de main... Enfin devant la lunette arrière, l'Alpine est aussi équipée d'un panneau lumineux qui peut inscrire "Suivez-moi" en plusieurs langues. Les paramètres étaient encore à peaufiner pour une démonstration, mais les gradés ont pu apprécier les gyrophares et le deux-tons.

Un outil donc "conçu et utilisé pour particulièrement lutter contre les grands excès de vitesse" selon le colonel Laurent Tavel du groupement de la gendarmerie du Rhône qui déplore une recrudescence des comportements dangereux : "l'année dernière, environ 2500 excès de vitesse à plus de 40 km/h ont été constatés dans le Rhône, soit autant d'immobilisation au minimum. En 2022, 55 accidents mortels ont déjà endeuillé la région, faisant 57 tués".

Les premières contraventions devraient être dressées dès cette semaine.

J.D