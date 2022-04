Ligue des Champions féminine : un record d’affluence pour la demi-finale retour entre le PSG et l’OL

Quelle équipe française sera qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions féminine ? L’OL a l’avantage après sa victoire 3 à 2 la semaine dernière contre le PSG au Groupama Stadium devant plus de 22 000 spectateurs.



Le match retour s’annonce tout aussi prenant entre les Franciliennes et les Rhodaniennes. Le Parc des Princes devrait d’ailleurs afficher complet ce samedi soir (21h). Le PSG a en effet annoncé ce mercredi soir la vente de plus de 37 000 billets en vue de la rencontre.



Il s’agit d’un record national pour un match de football féminin de clubs mais un chiffre encore bien loin de certaines rencontres européennes comme ce fut le cas lors de l’autre demi-finale de Ligue des Champions vendredi dernier au Camp Nou entre Barcelone et Wolfsburg avec 91 648 spectateurs.



Le précédent record en France était détenu par l’OL pour le choc contre… le PSG ! C’était en novembre 2019 en championnat où plus de 30 000 supporters étaient présents.