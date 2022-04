"Il ne passe pas inaperçu !" : un appel à témoin après le vol d’un food truck près de Lyon 

Après s’être installés sur le salon du tatouage, le week-end dernier aux usines Fagor-Brandt dans le 7e arrondissement de Lyon, les propriétaires de ce food truck spécialisé dans les produits portugais sont allés déposer leur remorque avenue de Poumeyrol, à Caluire-et-Cuire. C’est là qu’ils laissent leur nécessaire pour cuisiner depuis plus d’un an, sans jamais avoir eu de problème.

Mais ce jeudi, quand les gérants sont revenus chercher le food truck, ce dernier avait tout bonnement disparu ! "Nous avions pourtant mis, comme d’habitude, un antivol pour empêcher tout remorquage" confie Charlie, qui est allé immédiatement déposer plainte au commissariat. Les enquêteurs de la police devraient notamment utiliser les images de vidéo-surveillance pour tenter de mettre la main sur les voleurs. Les démarches sont aussi en cours avec l’assureur.

"C’est un food truck qui est haut de près de 3m50, il ne passe pas inaperçu ! Il est aussi possible de la reconnaitre avec son bar en bois et sa fenêtre sur le côté, en plus de la grande ouverture centrale" explique Charlie, confiant pour retrouver son bien. Ce dernier reste néanmoins amer et "déboussolé" : "mon cauchemar commence, ce bien est depuis deux ans l’investissement d’une vie avec ma compagne".

Un avis de recherche a donc été lancé sur le compte Instagram de la Tasca da Vila, suivi par près de 1500 personnes, à la suite des photos qui mettent en valeur des plats de poulets cuits à plat, des accras de morue ou encore des salades de poulpes.

En attendant de retrouver sa remorque, Charlie et sa compagne Silvia seront présents au stade de Gerland alors que le LOU Rugby reçoit ce samedi Montpellier. "Le club a été particulièrement attentif à notre situation et a réussi à nous trouver du matériel pour que nous puissions quand proposer une prestation".

