"Lyon ville climatiquement neutre 2030" : l’opposition aurait préféré une candidature de toute la Métropole

Les groupes "Inventer la Métropole de Lyon" et "Pour Lyon" sonnent l’alarme et dénoncent l’absence de candidature de la Métropole dans son intégralité. Un choix jugé "incompréhensible" au vu de la sélection des grandes métropoles françaises telles que Bordeaux, Grenoble ou Nantes. L’essentiel des compétences et des financements de la Ville de Lyon pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone dépend principalement de la Métropole de Lyon.

Un véritable acte manqué pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et sa majorité selon les élus d’opposition. La candidature de la Métropole aurait été le symbole d’une dynamique collective et partenariale, entrainant les 1,4 million d’habitants du territoire ainsi que ses 600 000 actifs, associations et les acteurs du territoire.

"Encore une fois, EELV fait dans l’entre-soi. Pour pouvoir démontrer qu’elle est "plus verte que verte", Lyon mobilisera et absorbera l’essentiel des ressources de la Métropole, au détriment des autres territoires", déplore les deux groupes présidés par Louis Pelaez et Yann Cucherat.

Ils appellent ainsi Bruno Bernard à s’engager pour la mobilisation générale du territoire pour envisager une candidature de la Métropole, en partenariat avec les 59 communes, à la phase 2 du programme européen ouverte jusqu’en septembre et dédiée aux mobilités.