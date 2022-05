Villeurbanne : Clément Charlieu investi par l’UDI pour les législatives

Avec l’investiture de l’UDI et soutenu par Les Républicains Clément Charlieu se présente comme l’éventuel futur député de la dignité. "La dignité par un pouvoir d’achat préservé, la dignité via un logement décent et convenable pour toutes et tous, la dignité dans l’emploi, la dignité avec une tranquillité garantit au quotidien."

Clément Charlieu projette son mandat dans un esprit d’indépendance. Le candidat explique que c’est à la fois dans une approche constructive et attentive, voire vigilantes. Il appelle également à dépasser les traditionnels clivages, avec un projet positif, fédérateur, directement inspiré de tous ses échanges avec les Villeurbannais, les associations et les acteurs mobilisés dans la cité.

Pour rappel, le candidat s’était déjà présenté lors des élections municipales de 2020. Soutenu par les LR, il n’avait pas existé avec un score de 4,66 % des voix.