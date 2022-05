OL : Johann Lepenant (Caen) pourrait signer à Lyon

Selon l'Equipe, le club lyonnais a fait de Johann Lepenant sa priorité au milieu de terrain. Ce nom ne vous dit rien ? A 19 ans, il vient de réaliser une saison pleine avec Caen en Ligue 2.

Nos confrères évoquent un fort intérêt d'Arsenal et de l'Atlético Madrid mais une longueur d'avance pour l'OL qui cherche un profil défensif pour muscler son milieu la saison prochaine. N'ayant plus qu'un an de contrat avec Caen, Johann Lepenant pourrait être transféré pour un montant encore raisonnable.

Avec les départs annoncés de Tanguy Ndombélé, voire de Thiago Mendès et Houssem Aouar, la cellule recrutement s'active également sur le dossier Moussa Sissoko (Watford). L'ex-coqueluche de Didier Deschamps, valeur sûre de la Premier League, ne serait pas contre une dernière pige en Ligue 1. Mais sera-t-il capable de faire un effort sur son salaire ?