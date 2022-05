Tourisme durable : la Métropole de Lyon obtient la certification ISO 20121

L'Office du Tourisme de la Métropole de Lyon vient en effet d'obtenir la certification "ISO 20121". Il s'agit d'une norme reconnue à l'international qui "atteste de l'engagement de l'Office de développer une activité événementielle durable sur le territoire métropolitain et de faire de la Métropole de Lyon une référence en matière de tourisme responsable".

Une récompense suprême donc pour l'exécutif métropolitain qui a été en partie élu pour oeuvrer sur la question climatique et environnementale. "C'est le fruit d'une belle énergie mobilisée depuis de nombreuses années par les équipes de l'Office du Tourisme", se réjouit Hélène Dromain, vice-présidente à la Métropole en charge du Tourisme et de la Coopération européenne et internationale.

Cette nouvelle certification s'ajoute au titre de "Première Capitale Européenne de Smart Tourisme" obtenu en 2019. Elle fait de Lyon et de sa région un modèle à suivre en la matière par les autres grandes collectivités. De son côté, Robert Revat, président d'ONLYLYON, vente "la force du 'travailler ensemble'" des professionnels du secteur. Il invite ces derniers à "poursuivre sur notre élan".