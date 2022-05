Lyon : ils volent un couple d'Américains sous les yeux de la police puis crachent sur les agents

Il était 16h45 sur le cours Gambetta quand deux individus ont abordé un couple de touristes américains. L'un d'entre eux a tenté d'arracher la montre portée par le mari, tandis que l'autre bloquait la femme. Cette dernière a résisté, ce qui a permis d'empêcher le vol.

En effet, un équipage de police a été témoin de cette altercation et a donc accouru pour interpeller les suspects en flagrant délis. Durant la procédure, l'un des deux comparses s'est rebellé et a craché sur un agent.

Placés en garde à vue et interrogés, les deux hommes âgés de 25 et 31 ans "très défavorablement connus des services" ont nié les faits malgré le flagrant délit et la vidéosurveillance.

Le couple d'étrangers a porté plainte et les suspects seront présentés au parquet ce vendredi.