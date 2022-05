Fermeture de Renault Lyon-Carré de Soie pour insécurité : la Métropole défend un "quartier dynamique"

Après la préfecture et la Ville de Vaulx-en-Velin, c'est au tour de la Métropole de Lyon de réagir. "Cette décision non concertée avec l’État et les acteurs locaux est regrettable. Avec plus de 2800 nouveaux salariés supplémentaires accueillis ces cinq dernières années, le quartier du Carré de Soie fait preuve d’un développement économique fort", explique Bruno Bernard, alors que Renault pointait du doigt un manque de rentabilité causée à l'insécurité du quartier et la présence d'un centre commercial périclitant et de bureaux en grande partie non occupés.

Selon le président de la Métropole, le quartier connaît "une belle dynamique et accueille de nombreuses entreprises dont Opteven et ses 600 salariés ou encore le SYTRAL qui implantera prochainement le siège de son délégataire. D’autres grands comptes présents depuis huit à dix ans tels Adecco, Alstom, Veolia, Woopa ou Technip qui emploient au total près de 3500 salariés tiennent à rester dans ce quartier dynamique".

"Plus d’une centaine de salariés est touchée par cet arrêt d’activité brutal de ce site Renault avec des conséquences sociales lourdes. Je resterai attentif à leur situation de reclassement promise par le groupe automobile", dit encore l'élu écologiste.