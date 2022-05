Lyon : ils soutiennent Eric Piolle et le burkini à la piscine

Une décision du maire écologiste Eric Piolle qui trouve son origine dans les manifestations répétées d'Alliance Citoyenne devant les piscines.

On entend beaucoup les voix qui s'élèvent contre cette optique. A l'instar de celle de Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a menacé Eric Piolle de sucrer les subventions versées à Grenoble s'il autorisait le burkini. Ou encore de 42 conseillers départementaux de l'Isère sur 58, qui signent une tribune pour déclarer que le maillot de bain islamique "n'a pas sa place en France".

Mais alors qui soutient l'initiative d'Eric Piolle ? A Lyon, les élus de la majorité de Grégory Doucet restent muets sur le sujet qui viendra peut-être sur la table un jour, lorsque Grenoble aura essuyé les plâtres.

Toutefois, une centaine d'organisations a lancé un appel pour soutenir les conseillers grenoblois dans leur vote du jour. Et parmi elles, plusieurs qui proviennent de Lyon : Youth For Climate Lyon, Collages féministes Lyon, Alliance Citoyenne du Grand Lyon, Jeunes Écologistes Lyon, Les Débuteuses et le Syndicat des femmes musulmanes du Grand Lyon.

"Le discours tenu sur la soi-disant "non concordance" entre islam et droit des femmes ne vise qu'à soustraire des droits aux femmes qui portent le foulard, à les priver de services pourtant publics. Le règlement des piscines participe activement à cette marginalisation et à l'humiliation sociale des femmes musulmanes portant le foulard. Nous ne pouvons plus supporter que les premières concernées ne soient pas les premières écoutées", écrivent leurs représentants au sujet du burkini.

"Nous n'attendrons pas un été de plus pour que les piscines soient ouvertes à toutes. Nous avons le droit de disposer de nos corps comme nous le voulons !", concluent les différentes associations.

Bientôt des manifestations devant le centre nautique Tony-Bertrand de Lyon ?