Dans la région : il découvre un joint dans la cour de la mairie de Grenoble

A Lyon, c’est généralement le patron de la droite Pierre Oliver qui multiplie les photos et vidéos pour dénoncer le travail des équipes de Grégory Doucet. Cela avait été le cas avec l'affaire des locaux vides de la rue de la Ré.

A Grenoble, l’ancien maire et aujourd'hui conseiller municipal Alain Carignon peut compter sur un collaborateur perspicace en la personne de Clément Chappet. Souvent présent à l’Hôtel de Ville de la capitale des Alpes, l'attaché du groupe d'opposition voit des choses qu’il n’hésite ensuite pas à afficher sur les réseaux sociaux.

Le 12 août dernier, il a ainsi pris la photo d’un joint posé sur un cendrier. "C’est rien, c’est juste la cour de la mairie de Grenoble", commentait Clément Chappet, qui révélait ainsi que des fonctionnaires (ou des élus) fumaient du cannabis sur leur lieu de travail, sans se cacher.

Et ce vendredi, c’est en allant simplement à l’imprimante du 1er étage de l’Hôtel de Ville qu’il a découvert que quelqu’un avait lancé l’impression du programme des Journées d’été des écologistes, prévues à Grenoble en fin de mois et auxquelles participeront plusieurs élus et parlementaires rhodaniens. Soit 48 pages d’un évènement politique imprimées avec les moyens publics de la mairie d'Eric Piolle.

Autant de révélations qui n'ont eu aucun écho de la part des écologistes pointées du doigt. Une pièce sera-t-elle remise dans la machine au prochain conseil municipal à la rentrée ?

C’est rien c’est juste la cour de la mairie de Grenoble 🙆‍♂️ pic.twitter.com/OzH5TYQsLx — Clément Chappet (@clementchappet) August 12, 2022