Lyon 2e ville la plus branchée en France en 2022

Bordeaux, Lyon, Montpellier ou encore Rennes, quelle est la ville la plus animée et la plus agréable à vivre ? BravoPromo, le portail des bons plans, a examiné les 25 plus grandes villes de France afin de dévoiler les plus tendances pour cette année 2022. Pour déterminer ce classement divers facteurs ont été sélectionnés, comme la gastronomie, l’art et la culture, la musique, la mode et le shopping, les sites touristiques, la santé ou encore le bien-être.

Première au classement toutes catégories confondues, Bordeaux se révèle être la référence en matière de tendances et devance la concurrence au sommet de cette liste, laissant même Paris deux rangs derrière.

Avec une importante population étudiante, Lyon prend la seconde place de ce classement. La capitale des Gaules apparaît dans le top 5 dans la plupart des catégories de l’étude et arrive même, avec une salle de concerts pour 9 083 habitants, contre une pour 15 584 à Marseille, par exemple. Faisant partie des villes les plus chères du classement concernant le coût de la vie (5ème), elle se classe première pour son offre de spas par habitant : 95 spas au total ou 1,9 centres thermaux au km2.

Paris se place 3ème dans me classement grâce à son offre importante de la culture et des sites touristiques. Quant à Lille et Grenoble, elles se placent au pied du podium.