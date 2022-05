Lyon : une vente de Playmobil pour financer un projet du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

"Un Playmobil = un don". Tel est le mot d’ordre du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri dans le cadre de sa campagne de financement participatif lancée avec l’agence digitale Conversationnel. Objectif : ouvrir un foyer pour femmes seules ou avec enfants sans abri dans le 6e arrondissement de Lyon.

Ce sont des Playmobil provenant de dons issus du centre de tri de l’association lyonnaise qui sont mis en vente à des prix solidaires afin de financer ce projet de CLEF (Centre et Logements pour Enfants et Femmes) avec au bout 56 appartements allant du studio au T3, équipés d’une salle d’eau, et pour les plus grands d’une kitchenette. Les logements seront accolés à une micro-crèche et un espace d’accueil parents-enfants "pour faciliter le retour à l’emploi des résidentes et les aider dans leur exercice de la parentalité".

"En 2020, les femmes représentent 40% des personnes en attente d’hébergement dans le département du Rhône. La moitié sont des femmes seules et l’autre moitié des femmes avec un ou plusieurs enfants. Dans le même temps, les violences conjugales ont augmenté de 10%", explique le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri concernant le lancement de ce projet.

Les Playmobil, remis en état par des bénévoles et des personnes en réinsertion professionnelle, sont vendus à des prix solidaires symboliques allant de 15 à 1500 euros représentant des paliers symboliques dans la construction du foyer.

Le budget d’investissement du CLEF du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri s’élève à plus de 9000 euros. L’association doit encore récolter 1200 euros par des dons et des opérations de mécénat.