Lyon : la 10e édition du championnat de France des cordistes se déroule à la Confluence

Une compétition qui donne le vertige et met en lumière un métier peu connu. Le championnat de France des cordistes est le plus grand rassemblement de la profession. "En réalité, nous considérons plus ça comme un rassemblement qu’une compétition, les enjeux ne sont pas énormes mais c’est l’occasion de faire connaître notre métier et de se surpasser", nous explique Ivan Muscat, cordiste depuis 20 ans et grand favori de la rencontre à Lyon.

"La compétition est très physique, on se prépare sur les chantiers ou les saisons d’été. Il y a des épreuves de vitesse mais d’aussi d’habilité, il faut savoir gérer son énergie pour tenir les deux jours", poursuit-il. "Comme il y a tous les niveaux, les différentes épreuves permettent à tout le monde de participer", souligne le participant.

Ils sont près de 9000 à exercer en France. Rénovation de bâtiments, maintenance de sites industriels, restauration de monuments historiques, travaux sur ouvrage d’art, protection contre les risques naturels, éboulements rocheux…Un métier varié qui s’exerce dans différents environnements.

Une vingtaine d’entreprises seront à l’évènement pour représenter l’activité très technique.