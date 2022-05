En cas de montée en Ligue 2, Villefranche voudrait jouer au Groupama Stadium de l’OL

Le Groupama Stadium va donc se sentir bien vide la plupart du temps.

Une solution aurait été trouvée par Jean-Michel Aulas pour garnir son antre décinoise plus souvent : accueillir les matchs "à domicile" du FCVB si le club caladois venait à monter en Ligue 2.

Villefranche-sur-Saône doit en effet disputer les barrages dès mardi prochain après avoir terminé 3e de National. Le problème, c’est que le stade Armand-Chouffet ne sera probablement pas homologué pour l’échelon supérieur. Et les Tigres auront besoin de trouver un point de chute, pas trop loin si possible.

Longtemps, l’option Gueugnon a été sur la table. Sauf que les 120 kilomètres qui séparent les deux villes ont refroidi Philippe Terrier. Selon Le Patriote Beaujolais, le président du FCVB voudrait jouer au Groupama Stadium. Et ce, même si Jean-Michel Aulas lui réclamerait près de 100 000 euros par rencontre pour lui prêter son formidable outil.

Qu'un stade se partage entre deux clubs de la même division (Milan AC et Inter Milan, AS Rome et Lazio Rome...) ou de divisions différentes (Bayern Munich et Munich 1860 jusqu'en 2017), c'est courant en Europe, mais moins en France. Lyon serait alors précurseur et proposerait, comme en rêvaient certains dirigeants de Lyon-Duchère, deux clubs à supporter à la capitale des Gaules.

Mais avant tout, Villefranche devra renverser Quevilly Rouen Métropole le 26 mai à Armand-Chouffet et le 29 sur la pelouse de QRM.