Finale de la Ligue des Champions : face au Barça, l'OL féminin veut "ramener le trophée à la maison"

L'OL, club aux sept trophées européens, affronte le FC Barcelone, tenant du titre, ce samedi à 19h au Juventus Stadium.

"On parle beaucoup d'elles, elles ont beaucoup de supporters, elles marquent des buts. C'est un peu… nous !", a plaisanté Melvine Malard, qui promet "une belle finale".

Privées de titre l'an dernier, les Lyonnaises sont apparues concentrées à la veille du jour J : "On a hâte de participer à cette finale. On a fait de belles performances mais on n'a encore rien gagné donc on doit rester focus. On est encore plus motivées. Comme si on avait un palmarès à zéro et qu'on devait réécrire l'histoire", a expliqué Delphine Cascarino.

Pour sa dixième finale européenne, l'OL pourra s'appuyer sur son expérience et sa dernière confrontation face aux Espagnoles, en finale de la Ligue des Champions en 2019. "Elles ont changé depuis la dernière finale. Elles arrivent avec plus d'expérience puisqu'elles ont gagné aussi. Et c'est aussi ce qui leur avait manqué la dernière fois. Ça va être un match disputé, ce sera une belle finale", a de son côté analysé Eugénie Le Sommer.

"Si elles sont en finale, c'est qu'elles le méritent. Elles ont bien progressé", a abondé Selma Bacha, qui veut montrer que l'OL existe toujours. Et la jeune latérale gauche de l'OL de conclure : "On est là cette année pour la reconquête. Avant le Barça, il y avait l'OL. On a une histoire, maintenant, à nous d'aller rechercher ce trophée, le ramener à la maison et montrer qu'on est toujours là".

Les Fenottes joueront à Turin sous les yeux de Jean-Michel Aulas, qui n'assistera pas au dernier match de l'équipe masculine à Clermont, et du maire de Lyon Grégory Doucet.

F.L.