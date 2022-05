Avec Alexandre Astier, Patrick Baud (Axolot) fait une Etrange Escale à Lyon (VIDEO)

D’autres beaucoup moins. Quoi qu’il en soit, il est toujours très intéressant pour un habitant de découvrir ou redécouvrir le monde qui l’entoure. C’est le principe de cette série de vidéos réalisée par le youtubeur et vulgarisateur Patrick Baud, alias Axolot.

"Etrange Escale" propose aux internautes de plonger au coeur d’une ville française ou européenne pour en découvrir les secrets et les mystères. Après Nantes il y a deux mois, Patrick Baud a décidé de poser ses yeux sur Lyon et d’emmener ses spectateurs dans les rues de "la capitale des Gaules, de l’imprimerie, de la soie, du cinéma, de la gastronomie et de l’ésotérisme".

Traboules, hôtel abandonné de la place des Terreaux ou encore jardin Rosa Mir : Axolot se sert de ces lieux plus ou moins connus pour conter l’Histoire de Lyon. C’est un peu la version vidéo de ce que LyonMag avait proposé à ses lecteurs dans son numéro de juillet 2021 (50 secrets bien gardés de la capitale des Gaules - toujours disponible en version numérique ici).

Au cours de son cheminement rhodanien, Patrick Baud a croisé la route d’Alexandre Astier. Le réalisateur lyonnais de Kaamelott, très féru d’histoire et de curiosités en tout genre, a accompagné le vidéaste dans les entrailles des arêtes de poisson sous la colline de la Croix-Rousse.

Une étape sur un voyage très intéressant qui a aussi le bénéfice de flatter le chauvinisme lyonnais.