Lyon : la 8e Ligue des Champions de l’OL féminin fêtée avec le public depuis l’Hôtel de Ville

Rentrées immédiatement de Turin après avoir obtenu leur 8e Ligue des Champions en battant facilement le FC Barcelone, les coéquipières de Wendie Renard ont fait la fête à La Maison à Gerland toute la nuit.

Autant dire que les lunettes de soleil étaient de rigueur ce dimanche après-midi pour la réception à l’Hôtel de Ville de Lyon. A l’invitation du maire Grégory Doucet, les championnes lyonnaises ont présenté pour la première fois la coupe aux grandes oreilles au public. Sur le balcon du bâtiment, devant une centaine de personnes, un "Ahou" a été entonné.

On est également passé tout près du drame, revival de 2012 lorsque les joueurs de l’OL vainqueurs de la Coupe de France avaient repris le chant anti-stéphanois "Emmenez-moi à Geoffroy Guichard" sur ce même balcon. En effet, les supporters ont ce dimanche hurlé "Sainté en Ligue 2". Certaines Lyonnaises l’ont repris avant d’être rappelées à l’ordre par des membres du club.

Malgré le beau temps, la place de la Comédie faisait un peu vide. A tel point que les supporters se sont astucieusement répartis plutôt que de se masser devant les grilles pour combler les trous. La faute peut-être à une communication de dernière minute et assez peu claire de la part de la mairie qui parlait de réception sans indiquer que les supporters étaient les bienvenus également.

"Il faut créer de la ferveur autour de cette équipe", a déclaré la coach Sonia Bompastor en faisant référence à l’incroyable ambiance qu’ont mis les Barcelonais au stade de Turin samedi soir.

"Lyon est comme une étoffe faite de rêves, vous êtes un fil de rêve", les a félicitées Grégory Doucet. Le maire de Lyon a estimé que Selma Bacha, Christiane Endler ou encore Amandine Henry avaient "écrit une histoire qui parle de football, et bien plus". Il a également eu un petit mot pour Jean-Michel Aulas : "On a ce point commun d’être l’objet de critiques Jean-Michel", glissait-il malicieusement.

L'édile a ensuite remis aux joueuses un sac cadeau contenant des chocolats Voisin, de la praline, une bougie et un carnet Ville de Lyon.