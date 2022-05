Lyon : Sanofi repart en tournée "Place d’Avenir" et recrute 1 600 alternants

L’occasion de découvrir plus de 1 600 opportunités d’alternances et de stages pour la rentrée de septembre 2022. Le groupe souhaite qu’un recrutement sur dix corresponde à un jeune issu des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

Fort de son succès en 2021, l’évènement s’organisera en faisant le pari sur le présentiel. "Place d’Avenir" s’organise comme une place de village itinérante. L’idée est de créer un espace ouvert dans lequel les jeunes candidats peuvent participer à des sessions de job dating et découvrir les métiers du groupe en France. Un coaching axé sur l’orientation, comment préparer son CV et un entretien, est proposé avec Mozaik RH, un cabinet de recrutement et conseil en diversité.



La manifestation se tient dans 10 villes du 19 avril au 2 juin : Aix-en-provence, Bordeaux, Chilly-Mazarin, Compiègne, Gentilly, Montpellier, Lyon, Rouen, Tours et Vitry-sur-Seine.

La tournée de recrutement s’inscrit dans le plan du gouvernement "1 jeune, 1 solution."